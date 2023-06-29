Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Harga Ikan Shisamo yang Jadi Viral Dimakan Cipung

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:53 WIB
Ternyata Segini Harga Ikan Shisamo yang Jadi Viral Dimakan Cipung
Ikan Shisamo (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Viral video Rayyanza lahap makan ikan viral di TikTok. Anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang akrab disapa Cipung itu memakan ikan Shisamo.

Ikan yang sedang populer, yang sangat sarat dengan nutrisi. Ukurannya juga cukup mungil, yakni dengan panjang sekitar 15 cm, sehingga bisa dengan nyaman dikonsumsi oleh anak-anak.

Ikan ini memiliki tubuh yang langsing berwarna perak mengkilap, dan kehitaman pada bagian atasnya.

Lantas berapa harga ikan shisamo?

Dikutip berbagai sumber Okezone, Kamis (29/8/2023) ikan shisamo merupakan jenis ikan yang yang harganya cukup mahal.

Ikan ini banyak dijual secara online dengan harga yang berbeda-beda tergantung gram. Di e-commerce, kisaran harganya per 500 gram ikan shisamo mencapai Rp70.000.

Halaman:
1 2
