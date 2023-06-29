Jumlah Penumpang di Bandara Soetta Tembus 305 Ribu Orang pada Libur Idul Adha

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (AP II) melaporkan jumlah penumpang di Bandara Soekarno Hatta pada periode libur Idul Adha 2023 mengalami peningkatan

Vp Of Corporate Communications Cin Asmoro mengatakan bahaa berdasarkan data AP II di Bandara Soekarno Hatta pada periode 27-28 Juni 2023 atau H-1 dan H-2 Idul Adha tercatat sebanyak 305.142 penumpang.

"Penumpang peridoe 27-28 Juni 2023 mencapai 305.142 penumpang," kata Cin ketika dihubungi, Kamis (29/6/2023).

Cin mengatakan bahwa pada periode tersebut masyarakat banyak yang melakukan berpergian ke rute Denpasar, Medan, Surabaya, Padang, Ujung Pandang.

Adapun jumlah penerbangan pesawat di Bandara Soekarno Hatta pada Idul Adha (29/6) hingga pukul 15.00 WIB tercatat sebanyak 1.442 penerbangan, sementara untuk data penumpang masih dalam penghitungan AP II.

"Untuk penerbangan CGK data sementara sampai jam 15: 1.442 penerbangan," katanya.

Adapun sebelumnya, AP II menetapkan rencana operasi peak season libur Idul Adha dan musim liburan anak sekolah pada 22 Juni - 6 Juli 2023 (H-7 hingga H+7 Hari Raya Idul Adha). Jumlah penumpang pada periode itu diperkirakan mencapai 3,62 juta penumpang.