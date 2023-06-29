Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang di Bandara Soetta Tembus 305 Ribu Orang pada Libur Idul Adha

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |19:17 WIB
Jumlah Penumpang di Bandara Soetta Tembus 305 Ribu Orang pada Libur Idul Adha
Bandara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (AP II) melaporkan jumlah penumpang di Bandara Soekarno Hatta pada periode libur Idul Adha 2023 mengalami peningkatan

Vp Of Corporate Communications Cin Asmoro mengatakan bahaa berdasarkan data AP II di Bandara Soekarno Hatta pada periode 27-28 Juni 2023 atau H-1 dan H-2 Idul Adha tercatat sebanyak 305.142 penumpang.

"Penumpang peridoe 27-28 Juni 2023 mencapai 305.142 penumpang," kata Cin ketika dihubungi, Kamis (29/6/2023).

Cin mengatakan bahwa pada periode tersebut masyarakat banyak yang melakukan berpergian ke rute Denpasar, Medan, Surabaya, Padang, Ujung Pandang.

Adapun jumlah penerbangan pesawat di Bandara Soekarno Hatta pada Idul Adha (29/6) hingga pukul 15.00 WIB tercatat sebanyak 1.442 penerbangan, sementara untuk data penumpang masih dalam penghitungan AP II.

"Untuk penerbangan CGK data sementara sampai jam 15: 1.442 penerbangan," katanya.

Adapun sebelumnya, AP II menetapkan rencana operasi peak season libur Idul Adha dan musim liburan anak sekolah pada 22 Juni - 6 Juli 2023 (H-7 hingga H+7 Hari Raya Idul Adha). Jumlah penumpang pada periode itu diperkirakan mencapai 3,62 juta penumpang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/320/3144895/gerbang_tol_padang_tiji-E8GC_large.jpg
Tol Sigli-Banda Aceh Beroperasi Fungsional Selama Libur Idul Adha, Cek Jam Operasional di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/320/3139908/libur_nasional-SUm0_large.jpg
Libur Idul Adha 2025 Berapa Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/455/3022853/kampung-jagal-kebanjiran-order-olahan-kepala-sapi-dan-kambing-saat-idul-adha-AAX3jUVkZ1.jpg
Kampung Jagal Kebanjiran Order Olahan Kepala Sapi dan Kambing saat Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022599/513-ribu-kendaraan-tinggalkan-jabotabek-pada-h-1-libur-idul-adha-FUalymxvhj.jpg
513 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada H-1 Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022527/hati-hati-ini-5-ciri-ciri-penipuan-kurban-online-3xfvim3lZl.jpg
Hati Hati! Ini 5 Ciri-Ciri Penipuan Kurban Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/622/3022493/4-tips-menabung-beli-hewan-kurban-siapkan-rp8-000-per-hari-3PXZODcMxn.jpg
4 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Siapkan Rp8.000 per Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement