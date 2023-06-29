BI Siapkan Uang Tunai Rp93 Triliun Selama Libur Idul Adha dan Sekolah 2023

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menjaga kecukupan uang Rupiah bagi masyarakat dengan tiga langkah strategis pada pada libur sehubungan Hari Raya Idul Adha, cuti bersama, dan liburan sekolah (Juni-Juli 2023).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan bahwa langkah pertama adalah dengan memastikan pemenuhan seluruh kebutuhan uang tunai sesuai proyeksi.

"Yang kedua adalah dengan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengedaran uang, dan yang ketiga adalah meningkatkan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat," ucap Erwin dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (29/6/2023).

Dia menyebut, BI memastikan pemenuhan seluruh kebutuhan uang tunai di masyarakat dengan menyiapkan uang tunai untuk mencukupi kebutuhan nasional sebesar Rp93 triliun sesuai proyeksi angka kebutuhan uang pada bulan Juni-Juli 2023 yang naik sebesar 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adanya realisasi penarikan perbankan secara nasional di BI yang terkonsentrasi sebelum libur panjang Idul Adha (27/6/2023) sebesar Rp18,2 triliun secara optimal terpenuhi.