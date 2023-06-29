Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Siapkan Uang Tunai Rp93 Triliun Selama Libur Idul Adha dan Sekolah 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |20:02 WIB
BI Siapkan Uang Tunai Rp93 Triliun Selama Libur Idul Adha dan Sekolah 2023
Uang Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menjaga kecukupan uang Rupiah bagi masyarakat dengan tiga langkah strategis pada pada libur sehubungan Hari Raya Idul Adha, cuti bersama, dan liburan sekolah (Juni-Juli 2023).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan bahwa langkah pertama adalah dengan memastikan pemenuhan seluruh kebutuhan uang tunai sesuai proyeksi.

"Yang kedua adalah dengan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengedaran uang, dan yang ketiga adalah meningkatkan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat," ucap Erwin dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (29/6/2023).

Dia menyebut, BI memastikan pemenuhan seluruh kebutuhan uang tunai di masyarakat dengan menyiapkan uang tunai untuk mencukupi kebutuhan nasional sebesar Rp93 triliun sesuai proyeksi angka kebutuhan uang pada bulan Juni-Juli 2023 yang naik sebesar 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adanya realisasi penarikan perbankan secara nasional di BI yang terkonsentrasi sebelum libur panjang Idul Adha (27/6/2023) sebesar Rp18,2 triliun secara optimal terpenuhi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175296/gubernur_bank_indonesia-GbJe_large.jpeg
BI Ungkap 4 Program Baru Perkuat Keuangan Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175283/gubernur_bank_indonesia_pada_isef_2025-9w8F_large.jpeg
ISEF 2025, Bos BI Sebut Indonesia Jadi Ekonomi Syariah Terbesar ke-3 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174958/bank_indonesia-RFo8_large.jpg
BI Tegaskan Tidak Jual Cadangan Emas Batangan 11 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174900/bank_indonesia-2e0M_large.jpg
Isu Jual 11 Ton Cadangan Emas, BI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174803/bank_indonesia-JF1f_large.jpg
BI Disebut Jual Cadangan Emas Batangan 11 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173737/gubernur_bank_indonesia-Hv7V_large.jpg
DPR dan Gubernur BI Gelar Rapat Tertutup, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement