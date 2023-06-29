Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Top! Pemuda Partai Demokratik Korsel Temui Angela Tanoesoedibjo dan Michael Sianipar Bahas Kerja Sama Generasi Muda

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |20:27 WIB
Top! Pemuda Partai Demokratik Korsel Temui Angela Tanoesoedibjo dan Michael Sianipar Bahas Kerja Sama Generasi Muda
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Rombongan National Student Committee of the Democartic Party of Korea (Minjudang) atau Pemuda Partai Demokratik Korea, yang dipimpin oleh So-Young selaku Ketua Delegasi melakukan kunjungan ke Jakarta.

Kegiatan dari organisasi sayap pemuda asal Korea Selatan ini juga dijembatani oleh Indonesia Youth Diplomacy (IYD).

Dalam kunjungannya, Minjudang telah bertemu organisasi sayap pemuda partai di Indonesia seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Banteng Muda Indonesia (BMI) untuk membahas signifikansi dan peran pemuda yang dapat dilakukan di Korea Selatan dan Indonesia.

Selain itu, rombongan Minjudang bertemu dengan Angela Tanoesoedibjo Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif.

Angela berharap dengan kehadiran dan pertemuan dengan rekan-rekan muda dari Minjudang dapat menjadi motor penggerak Korea Selatan dan Indonesia, terkhusus dalam sektor Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Halaman:
1 2
