Daerah Ini Hasilkan Miliarder Indonesia

JAKARTA- Orang kaya di Indonesia memang cukup banyak, namun tak banyak dari mereka yang tergolong sebagai orang terkaya.

Jarang sekali diketahui publik bahwa di beberapa daerah yang memiliki miliarder. Biasanya pekerjaan miliarder ini memiliki perusahaan besar dan menjadi CEO.

Seperti di Rejang Lebong. Kabupaten ini menjadi daerah pertama disebut penghasil miliarder di Provinsi Bengkulu.

Sebab Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2022 adalah sebesar Rp6,5 triliun.

Kemudian di Bengkulu Utara. Daerah ini berada posisi kedua karena PDRB untuk wilayah ini di tahun 2022 mencapai Rp5,56 triliun. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berikut daftarnya dilansir dari data Badan Pusat Statistik.

1. Rejang Lebong

2. Bengkulu Utara