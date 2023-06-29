10 Orang Terkaya di Singapura 2023

10 Orang Terkaya di Singapura 2023. (Foto: Okezone.com/CNBC)

JAKARTA - 10 orang terkaya di Singapura 2023. Singapura dikenal sebagai salah satu negara kecil, tetapi memiliki kekayaan yang melimpah.

Pasca pandemi Covid-19, negara ini mengalami lonjakan besar-besaran dalam bisnis internasional hingga pengunjung asing.

Harga hotel dan real estate melonjak, dan Singapura pun kebanjiran investasi asing. Dengan grafik yang terus meningkat, para miliarder Singapura juga terus mengalami peningkatan kekayaan bersih mereka.

BACA JUGA: Orang Kaya Bakal Dapat Insentif Kendaraan Listrik

Kekayaan bersih kolektif mereka mencapai USD118,9 miliar jika dibandingkan dengan USD106,7 miliar pada tahun 2022.

Berikut 10 orang terkaya Singapura 2023 dilansir dari CeoworldBiz, Rabu (28/6/2023).

1. Li Xiting: Kekayaannya mencapai USD16,0 miliar atau setara Rp239,9 triliun (kurs Rp14.997). Pundi kekayaan berasal dari bisnis kesehatan.

2. Goh Cheng Liang: USD14,9 miliar atau setara Rp223,4 triliun. Pundi kekayaan berasal dari Manufaktur (bos Nippon Paint).

3. Philip Ng: USD7,6 miliar atau sekitar Rp113,9 triliun. Pundi kekayaan berasal dari Real estat.

4. Wee Cho Yaw: USD7,4 miliar atau sekitar Rp110,9 triliun. Pundi kekayaan berasal dari Bankir dan investasi.

5. Robert Ng: USD7,4 miliar atau sekitar Rp110,9 triliun. Pundi kekayaan berasal dari Real estat.