Stadion untuk U-20 Dipastikan Bisa Dipakai Piala Dunia U-17

JAKARTA - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR memastikan stadion yang disiapkan untuk Piala Dunia U-20 bisa digunakan untuk Piala Dunia U-17. Di mana hal tersebut akan dihelat pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Kalau untuk dipakai sudah sangat siap, kita sudah melakukan serah terima kelola (stadion) dan memberikan pelatihan kepada para pengelola lapangan," ujar Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Essy Asiah dilansir dari Antara.

Essy mengatakan, sebelum gelaran Piala Dunia U-20, FIFA sudah datang melakukan inspeksi terakhir untuk seluruh stadion dan senang dengan kondisi stadion di Indonesia.

"Karena stadion-stadion tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan FIFA," katanya.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui stadion-stadion mana saja yang akan digunakan sebagai lapangan pertandingan dan latihan untuk Piala Dunia U-17.