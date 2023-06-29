Koordinasi dengan Erick Thohir, Menteri Basuki: Kalau Perlu Stadion JIS Direnovasi

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan berkoordinasi dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir terkait kesiapan dan evaluasi Stadion Jakarta International Stadium (JIS) untuk Piala Dunia U-17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Saya akan berkoordinasi dengan beliau (Ketua Umum PSSI) secepatnya, kalau memang perlu direnovasi, direnovasi," ujar Basuki dikutip Antara Kamis (29/6/2023).

Dia mengatakan akan melakukan pengecekan terhadap JIS, setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Erick Thohir.

Menurut Basuki, hal yang krusial terkait stadion JIS adalah akses dan parkir. Pengalaman konser musik Dewa di JIS sebelumnya menunjukkan bahwa penonton konser mengalami kesulitan saat pulang dari JIS.

"Nanti akan kami evaluasi dulu. Saya mau koordinasi dulu dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir," katanya.