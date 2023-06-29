Berapa Biaya Pembangunan Stadion JIS? Venue yang Disorot Jelang Piala Dunia U-17

JAKARTA – Biaya pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) menarik untuk diketahui.

Stadion JIS memiliki kendala jika dipilih sebagai lokasi pertandingan sepak bola Piala Dunia U-17 2023.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku terbuka dengan arahan Presiden Joko Widodo yang memberi pilihan lokasi stadion selain Stadion Utama Gelora Bung Karno, termasuk JIS.

Namun di sisi lain, JIS memiliki kekurangan, yakni keterbatasan akses keluar-masuk untuk penonton sehingga dapat memengaruhi keselamatan dan keamanan penonton.

Kekurangan JIS juga terdapat pada penggunaan rumput jahitan yang digunakan.

Oleh karena itu, Erick bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan meninjau langsung JIS untuk memastikan kelayakan stadion tersebut sesuai standar FIFA.

Lantas berapa biaya pembangunan stadion JIS?