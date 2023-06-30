Bank KB Bukopin Catat Kinerja Solid Sepanjang 2022

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk berhasil mencetak pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang 2022 lewat strategi bisnis yang konsisten kepada segmen potensial dan proses optimalisasi digital.

Selama 2022, Bank KB Bukopin mencatatkan beberapa perbaikan seperti kualitas aset. Di mana pada tahun lalu Bank KB Bukopin berhasil menurunkan rasio NPL gross Bank menjadi sebesar 6,56% dibandingkan 10,66% pada akhir 2021.

Perbaikan kualitas kredit berhasil diraih melalui berbagai bauran strategi baik organik maupun non-organik, berupa penagihan yang intensif, cessie, penjualan agunan, write-off serta dengan menjual kredit bermasalah melalui skema ABS dan SUKUK.

Kemudian dari sisi Pendapatan Bunga Konsolidasi (KB Bukopin, KB Bukopin Syariah dan KB Bukopin Finance), selama 2022. Jumlah pendapatan bunga bersih konsolidasi Perseroan tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp220 miliar atau 26,52% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp830 miliar menjadi Rp1,050 miliar. Kenaikan pendapatan bunga konsolidasi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan beban bunga konsolidasi perseroan sebesar 9,12% atau Rp309 miliar.

Dari sisi efisiensi biaya, Bank KB Bukopin telah melakukan efisiensi seperti biaya umum dan administrasi berhasil ditekan turun menjadi sebesar Rp1,57 triliun dari Rp1,86 triliun di akhir 2021.

Langkah tersebut sebagai bentuk komitmen bank untuk mengoptimalkan biaya yang ke luar dari proses bisnis bank.

“Perseroan tetap optimis untuk terus tumbuh melalui berbagai langkah stategis dan fase transformasi bank yang diagendakan terus berlanjut mengikuti dinamika perkembangan bisnis yang ada, sehingga kedepannya kami dapat memperbaiki kinerja, baik dari sisi manajemen, struktur keuangan, maupun strategi bisnis,” ujar Direktur Utama KB Bukopin, Woo Yeul Lee, Jumat (30/6/2023).

Adapun agenda RUPST Bank Bukopin di antaranya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 beserta penetapan honorariumnya.

3. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Penawaran Umum Terbatas VI Tahun 2021.