HOME FINANCE MARKET UPDATE

Patrick Walujo Resmi Jadi Dirut GOTO, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:22 WIB
Patrick Walujo Resmi Jadi Dirut GOTO, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
Emiten GOTO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengubah susunan kepengurusan perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

“Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham terhadap seluruh agenda RUPST dan RUPSLB yang diajukan. Di antara persetujuan yang telah didapatkan, Perseroan mengumumkan jajaran kepemimpinan yang lebih kuat guna meningkatkan tata kelola Perseroan serta menjalankan operasional bisnis yang lebih efisien dan cepat untuk mendorong bisnis dalam percepatan langkahnya menuju profitabilitas,” kata Sekretaris Perusahaan GoTo Koesoemohadiani dikutip Antara, Jumat (30/6/2023).

Lebih lanjut, seluruh agenda RUPST dan RUPSLB yang memerlukan persetujuan pemegang saham telah disetujui, termasuk Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.

Pemegang saham disebut juga telah menyetujui mata acara RUPSLB, yaitu penambahan anggota Direksi Perseroan yang dapat menjadi pemegang saham Seri B.

Dalam RUPST, terdapat sejumlah perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak RUPST ditutup untuk masa jabatan sesuai ketetapan anggaran dasar Perseroan.

Halaman:
1 2
