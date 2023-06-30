Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN: Tidak Ada Listrik Mati saat Libur Idul Adha

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |06:52 WIB
PLN: Tidak Ada Listrik Mati saat Libur Idul Adha
Listrik PLN Dijamin Tidak Mati saat Libur Idul Adha. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - PT PLN menyatakan komitmennya untuk menjaga pasokan listrik andal dan aman selama libur Idul Adha. Oleha karena itu, tidak boleh ada listrik mati saat Idul Adha.

PLN Indonesia Power pun memastikan semua unit pembangkit menjalankan peran vitalnya di sisi hulu sistem kelistrikan dengan baik untuk menjaga pasokan listrik tetap andal agar masyarakat dapat beribadah dan menikmati libur pada saat Idul Adha 1.444 H dengan tenang dan nyaman.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pasokan listrik yang andal dan aman didukung pasokan energi primer yang terjamin. Secara end to end pasokan energi primer saat ini di atas angka aman pada setiap pembangkit PLN.

“Kami telah dan terus memastikan seluruh lini proses bisnis berjalan dengan baik. Semua unit, sub holding serta anak perusahaan bekerja menjaga keandalan listrik agar masyarakat nyaman dalam menjalankan aktivitas pada libur Idul Adha 1.444 H,” jelas Darmawan, dikutip dari Antara, Jumat (30/6/2023).

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putera mengatakan, sebagai penopang di sisi hulu kelistrikan Tanah Air, PLN IP siap menjalankan perannya dengan baik, hal ini merupakan komitmen PLN IP sebagai bagian dari PLN untuk selalu berkontribusi dalam setiap aktifitas masyarakat.

“Kami akan pastikan pembangkit-pembangkit kami tetap andal dan masyarakat Indonesia yang merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha dapat tenang, nyaman dan menikmati setiap aktifitasnya baik dalam beribadah maupun saat berkumpul dengan keluarga dengan kehadiran kami melalui listrik yang kami salurkan,” ujar Edwin.

