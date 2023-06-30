Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Turun Lagi Jadi USD1.917/Ounce

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |09:03 WIB
Harga Emas Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Harga emas semakin tertekan pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Ini memperpanjang kerugian untuk hari ketiga berturut-turut karena dolar AS lebih kuat setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan isyarat kenaikan suku bunga lebih banyak.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange turun USD4,30 atau 0,22% menjadi USD1.917,90 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD1.921,30 dan terendah di USD1.900,60.

Indeks dolar AS kembali naik ke level tertinggi, setelah data ekonomi pasar tenaga kerja menunjukkan tetap pada pijakan yang kuat. Hal ini memberikan Federal Reserve kemungkinan bantalan untuk terus menaikkan suku bunga

Ketua Federal Reserve Jerome Powell Ketua Fed Jerome Powell mengindikasikan bank sentral kemungkinan akan melanjutkan jalur kenaikan suku bunga setelah jeda awal bulan ini.

"Mayoritas kuat para pembuat kebijakan Fed sedang mencari dua lagi kenaikan suku bunga seperempat poin persentase tahun ini, berpotensi pada pertemuan kebijakan berikutnya pada Juli," kata Powell, dikutip dari Antara, Jumat (30/6/2023).

Komentar Powell menggemakan pernyataan hawkish-nya di Portugal pada Rabu (28/6/2023), memicu ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dan meredam emas.

Data ekonomi yang dirilis beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa ekonomi AS tumbuh pada laju tahunan 2,0% pada kuartal pertama, jauh di atas perkiraan sebelumnya sebesar 1,3%.

Halaman:
1 2
