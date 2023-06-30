Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Strategi BI Penuhi Kebutuhan Uang Tunai Selama Libur Panjang

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |10:07 WIB
3 Strategi BI Penuhi Kebutuhan Uang Tunai Selama Libur Panjang
BI Cukupi Kebutuhan Uang Selama Liburan Sekolah dan Idul Adha. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyiapkan tiga langkah strategis untuk menjaga kecukupan uang Rupiah bagi masyarakat selama periode libur Hari Raya Idul Adha, cuti bersama dan liburan sekolah di akhir Juni hingga awal Juli 2023.

Pertama, memastikan pemenuhan seluruh kebutuhan uang tunai sesuai proyeksi.

“Kedua, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengedaran uang, dan ketiga (yaitu) meningkatkan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dikutip dari Antara, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

BI memastikan pemenuhan seluruh kebutuhan uang tunai di masyarakat dengan menyiapkan uang tunai untuk mencukupi kebutuhan nasional sebesar Rp93 triliun. Jumlah kebutuhan tersebut sesuai proyeksi angka kebutuhan uang pada bulan Juni-Juli 2023 yang naik sebesar 11,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adanya realisasi penarikan perbankan secara nasional di BI yang terkonsentrasi sebelum libur panjang Idul Adha (27/6/2023) sebesar Rp18,2 triliun disebut secara optimal terpenuhi.

Kedua, BI melakukan kordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengedaran uang tunai. Hal ini dilakukan bersamaan dengan dorongan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan pembayaran non tunai.

Sejumlah langkah yang dilakukan ialah memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan perbankan di seluruh Indonesia melalui kantor perwakilan BI di daerah, sehingga perbankan memiliki pasokan uang tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur.

“BI menginstruksikan perbankan untuk memperhatikan kebutuhan uang tunai di daerah yang diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan selama libur panjang ini. Ketersediaan tersebut termasuk pada terminal ATM/CRM (Cash Recycle Machine) di seluruh Indonesia serta memastikan terminal tetap beroperasi demi kenyamanan masyarakat,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/320/3144895/gerbang_tol_padang_tiji-E8GC_large.jpg
Tol Sigli-Banda Aceh Beroperasi Fungsional Selama Libur Idul Adha, Cek Jam Operasional di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/320/3139908/libur_nasional-SUm0_large.jpg
Libur Idul Adha 2025 Berapa Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/455/3022853/kampung-jagal-kebanjiran-order-olahan-kepala-sapi-dan-kambing-saat-idul-adha-AAX3jUVkZ1.jpg
Kampung Jagal Kebanjiran Order Olahan Kepala Sapi dan Kambing saat Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022599/513-ribu-kendaraan-tinggalkan-jabotabek-pada-h-1-libur-idul-adha-FUalymxvhj.jpg
513 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada H-1 Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022527/hati-hati-ini-5-ciri-ciri-penipuan-kurban-online-3xfvim3lZl.jpg
Hati Hati! Ini 5 Ciri-Ciri Penipuan Kurban Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/622/3022493/4-tips-menabung-beli-hewan-kurban-siapkan-rp8-000-per-hari-3PXZODcMxn.jpg
4 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Siapkan Rp8.000 per Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement