130 Negara Bakal Punya Mata Uang Digital, Indonesia Termasuk?

JAKARTA - Semakin banyak negara-negara menyiapkan mata uang digitalnya. Tercatat sudah ada 130 negara yang mewakili 98% ekonomi global menjajaki versi digital mata uang.

Dalam suatu kajian yang dilakukan di Amerika menunjukkan, hampir setengah dari negara tersebut berada dalam tahap pengembangan lanjutan, percontohan atau tahap peluncuran, termasuk semua negara G20, kecuali Argentina.

Dorongan global untuk bank sentral mata uang digital (CBDC) datang sementara penggunaan uang tunai fisik merosot dan pihak berwenang berupaya menangkis ancaman Bitcoin dan Teknologi Besar terhadap kekuatan pencetakan uang mereka.

Amerika bergerak maju dengan versi bank ke bank. Penggunaan dolar yang luas dan nilai tukarnya yang tinggi menyebabkan setiap langkah Amerika berpotensi memiliki konsekuensi global yang sangat besar.

Sebagian negara yang telah meluncurkan mata uang digital telah melihat perkembangan yang mengecewakan. Sebagian negara lain bahkan secara total membatalkan pengembangannya. Demikian dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (30/6/2023).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan mata uang digital tersebut. BI mengungkapkan masa depan nilai tukar Rupiah. Di mana bank sentral sedang mengembangkan Rupiah Digital atau sering dikenal dengan Central Bank Digital Currency (CBDC).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk aset pribadi di era di digital dibutuhkan mata uang digital yang berdaulat. Untuk itu, pertengahan tahun ini BI mengembangkan desain Rupiah Digital dalam proyek Garuda.