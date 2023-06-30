Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Brent dan WTI Turun 0,3%

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |07:54 WIB
Harga Minyak Brent dan WTI Turun 0,3%
Harga Minyak Mentah 2023. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak mentah turun pada perdagangan Jumat. Minyak mentah Brent untuk pengiriman September turun 19 sen atau 0,3% menjadi USD74,32.

Sedangkan minyak mentah antara West Texas Intermediate (WTI) AS turun 21 sen, atau 0,3% menjadi USD69,65. Kedua tolok ukur tersebut menetap sedikit lebih tinggi pada hari Kamis dan berada di jalur yang tepat untuk naik lebih dari 2% pada bulan tersebut.

Oleh karena itu, meski turun harga minyak mencatat kenaikan bulanan pertama karena penurunan tajam dalam stok minyak dan rencana OPEC+ untuk memangkas produksi melebihi kekhawatiran permintaan yang berasal dari kenaikan suku bunga.

Selain itu, administrasi Informasi Energi (EIA) AS mencatat persediaan minyak mentah turun 9,6 juta barel dalam pekan yang berakhir 23 Juni, jauh melebihi perkiraan analis sebesar 1,8 juta barel.

Itu mengikuti rencana Arab Saudi untuk memangkas produksinya sebesar 1 juta barel per hari mulai Juli dan kesepakatan OPEC+ yang lebih luas untuk membatasi pasokan hingga 2024.

1 2
