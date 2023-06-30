Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi Bank Muamalat Naikkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |09:51 WIB
Strategi Bank Muamalat Naikkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan
Dirut Bank Muamalat Indra Falatehan. (Foto: Okezone.com/Bank Muamalat)
JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggandeng Universitas Brawijaya dalam lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan produk perbankan

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, kerjasama dengan Universitas Brawijaya yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Kerjasama ini adalah wujud komitmen perseroan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat melalui perantara perguruan tinggi.

“Sebagai pionir bank syariah di Tanah Air kami berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi pada peningkatan angka indeks literasi dan inklusi keuangan, khususnya yang terkait dengan keuangan syariah. Di samping itu, kami juga memiliki produk dan layanan perbankan untuk mengakomodir kebutuhan di ruang lingkup akademis yang dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya," ujarnya, Jumat (30/6/2023).

Universitas Brawijaya sudah menjadi nasabah Bank Muamalat sejak Mei 2019 melalui pemanfaatan produk perbankan di antaranya yaitu Cash Management System (CMS) Madina, giro, tabungan, dan deposito. Dalam waktu dekat perguruan tinggi yang berlokasi di Malang ini juga akan memanfaatkan layanan virtual account, biller pembayaran biaya kuliah mahasiswa dan Employee Benefit Program untuk staf Universitas Brawijaya.

Indra menjelaskan, perguruan tinggi merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus perseroan dalam rangka meningkatkan penetrasi layanan Madina. Layanan ini ditujukan untuk nasabah korporasi yang memungkinkan nasabah untuk memonitor maupun melakukan transaksi perbankan nontunai atas seluruh rekening yang berada di Bank Muamalat secara realtime.

1 2
