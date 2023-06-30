Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hewan Kurban 2023 Surplus 1,4 juta Ekor

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:04 WIB
Hewan Kurban 2023 Surplus 1,4 juta Ekor
Mentan Sebut Jumlah Hewan Kurban 2023 Surplus. (Foto: Okezone.com/Kementan)
JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencatat ketersediaan hewan kurban tidak mengalami kekurangan pada perayaan Idul Adha tahun ini. Bahkan jumlah hewan kurban surplus dibandingkan permintaan pasar.

"Saya sudah cek dan alhamdulillah pangan kita dan hewan kurban dalam kondisi aman. Kebahagiaan ini menjadi berkah. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha dan selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga nilai iman dan taqwa kita terus bertambah bersama ridho Allah SWT," ujar Mentan SYL, Kamis (29/6/2023).

Sementara dari sisi ketersediaan hewan kurban, berdasarkan Laporan Dinas Provinsi dan Data Identik PKH per 25 Juni 2023 tercatat ketersediaan hewan kurban tahun 2023 mencapai 3.261.929 ekor, dengan rincian Sapi/Kerbau sebanyak 911.116 ekor dan Kambing/Domba sebanyak 2.350.810 ekor.

Sedangkan proyeksi kebutuhan pemotongan hewan kurban diperkirakan mencapai 1.849.385 juta ekor, terdiri dari Sapi / Kerbau sebanyak 646.736 ekor dan Kambing/domba sebanyak 1.202.649 ekor.

Dengan demikian, neraca (Surplus) hewan kurban mencapai 1.412.543 ekor di mana rinciannya Sapi / Kerbau sebanyak 264.280 ekor dan Kambing / Domba sebanyak 1.148.161 ekor.

