Ternyata Ini 7 Manfaat Batu Kerikil di Rel Kereta Api

JAKARTA – 7 manfaat batu kerikil di kereta api. Pasalnya kerikil yang ada di sekitar rel kereta api, bukan sembarang kerikil. Namun batu-batu kecil ini disebut sebagai ballast kricak yang berukuran 2/6 cm.

Adapun dua lapisan ballast pada rel kereta: Lapisan pertama terdiri dari batu pecah yang kasar dan bersudut. Sementara lapisan kedua (subbalast) terdiri dari pasir kasar, kerikil sedang atau kerikil halus.

Lantas sebenarnya apa manfaat dari adanya batu kerikil di rel kereta api ini? Mengutip Instagram Resmi @ditjenperkeretaapian, Jumat (30/06/2023) berikut manfaatnya.

1. Sebagai instrumen Pemberat

Kereta api memiliki bobot hampir 882 ton. Jadi ketika melintas cepat, kereta api membutuhkan jalur rel yang stabil dan kokoh. Nah, balast ini yang berfungsi memberi daya pemberat untuk menahan agar rel tetap stabil.

2. Penahan Getaran

Batu kerikil berperan menahan guncangan dan meredam getaran ketika kereta api melintas cepat di atas rel.