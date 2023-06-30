Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi AS Tumbuh 2%, Tak Jadi Resesi?

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:32 WIB
Ekonomi AS Tumbuh 2%, Tak Jadi Resesi?
Ekonomi AS Tumbuh 2%. .(Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) menguat pada kuartal I-2023. Ekonomi AS naik 2% atau jauh lebih kuat dari perkiraan 1,3%

Ini adalah perkiraan ketiga dan terakhir untuk PDB Q1. Tingkat pertumbuhan adalah 2,6% pada kuartal keempat.

Biro Analisis Ekonomi AS mengungkapkan bahwa perubahan tersebut terjadi sebagian besar pengeluaran konsumen dan ekspor lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya.

Pengeluaran konsumen yang diukur dengan pengeluaran konsumsi pribadi, naik 4,2% atau menjadi triwulanan tertinggi sejak triwulan kedua 2021. Pada saat yang sama, ekspor naik 7,8% setelah turun 3,7% pada triwulan keempat 2022.

Direktur Senior Moody's Analytics Scott Hoyt mengatakan, peningkatan 8,7% dalam penyesuaian biaya hidup Jaminan Sosial kemungkinan meningkatkan jumlah pengeluaran konsumen, kata

“Namun secara keseluruhan, ekonomi tetap tangguh, dan kemungkinan resesi yang dimulai tahun ini berkurang. Tapi pantainya jauh dari bersih,” katanya, dilansir dari CNBC.com, Jumat (30/6/2023).

Revisi ke atas membantu mengurangi ekspektasi bahwa AS menuju resesi.

Namun sebuah laporan ekonomi lainnya menunjukkan PHK berjalan jauh di bawah ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pasar tenaga kerja telah bertahan bahkan dalam menghadapi 10 kenaikan suku bunga Federal Reserve dengan total 5 poin persentase.

Ada juga beberapa kabar baik di bagian depan inflasi.

Harga PCE inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 4,9% pada periode tersebut, revisi turun sebesar 0,1 poin persentase. Indeks harga sepanjang masa naik 3,8%, tidak berubah dari estimasi terakhir.

Pembuat kebijakan Federal Reserve sangat memperhatikan PCE inti sebagai indikator inflasi. Melalui serangkaian kenaikan suku bunga, The Fed berusaha menurunkan inflasi menjadi 2%.

