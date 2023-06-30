Majalah National Geographic PHK Massal, Ada yang Kerja Selama 40 Tahun

JAKARTA - Majalah National Geographic memberhentikan sejumlah karyawan, salah satunya penulis. Majalah ikonik yang telah berdiri 100 tahun tersebut memberhentikan sekitar 17 pekerja yang termasuk semua penulis staf publikasi, seluruh staf podcastnya, dan sekelompok editor.

Padahal dari beberapa pekerja tersebut sudah menjadi staf selama hampir 40 tahun. Adapun PHK diumumkan pada April merupakan bagian dari gelombang PHK dari perusahaan induk Disney, yang mengakibatkan ribuan posisi dipangkas di seluruh raksasa media.

Sebagian besar staf National Geographic saat itu diberi tahu bahwa posisi mereka akan ditiadakan dalam dua bulan. Hal ini mengakibatkan banyak pemberangkatan di minggu ini.

Tidak jelas berapa banyak staf yang dipotong selama putaran terakhir PHK pada majalah tersebut. Tetapi langkah tersebut dilakukan karena perusahaan induk Walt Disney Co. telah memangkas ribuan staf di seluruh divisinya tahun ini.

National Geographic memiliki lebih dari 1,7 juta pelanggan pada akhir 2022. Majalah ini akan terus menerbitkan terbitan bulanan.

“Perubahan staf tidak akan mengubah kemampuan kami untuk melakukan pekerjaan ini, tetapi memberi kami lebih banyak fleksibilitas untuk menceritakan kisah yang berbeda dan bertemu audiens kami di mana mereka berada di banyak platform kami,” kata juru bicara, dilansir dari CNN, Jumat (30/6/2023).

“Setiap sindiran bahwa perubahan baru-baru ini akan berdampak negatif pada majalah, atau kualitas penceritaan kami, adalah tidak benar,” ujarnya.

Staf penuh waktu akan digantikan oleh daftar penulis lepas, kecuali konten digital tertentu yang akan ditulis oleh editor internal, kata mantan staf tersebut.