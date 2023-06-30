Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Dirut Berdikari Harry Warganegara Dicopot Usai Pistolnya Meletus

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:22 WIB
6 Fakta Dirut Berdikari Harry Warganegara Dicopot Usai Pistolnya Meletus
Menteri BUMN Erick Thohir Copot Dirut Berdikari (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mencopot Harry Warganegara sebagai Direktur Utama PT Berdikari. Erick mengangkat Syarkawi Rauf untuk mengisi posisi tersebut.

Pemegang saham juga mencopot Direktur Utama PPI yang sebelumnya ditempati oleh Nina Sulistiowaty, kini dijabat oleh Soegeng Hernowo. Perubahan juga berlaku bagi Direktur Komersial PPI yang sebelumnya dijabat oleh Andry Tanudjaja, kini ditempati oleh Edhy Rizwan.

Harry juga diketahui memiliki kekayaan mencapai sebesar Rp8,59 miliar.

Berikut fakta-fakta yang dirangkum Okezone, Jumat (30/6/2023) tentang Dirut Berdikari yang dicopot, dari harta kekayaan hingga pistol meletus.

1. Erick Thohir Copot Harry Warganegara sebagai Direktur Utama Berdikari

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Harry Warganegara sebagai Direktur Utama PT Berdikari. Erick mengangkat Syarkawi Rauf untuk mengisi posisi tersebut.

Halaman:
1 2
