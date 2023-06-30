1,28 Juta Penumpang Naik Kereta Api pada Libur Sekolah dan Idul Adha

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat okupansi penumpang pada periode libur sekolah dan Idul Adha 2023 mengalami kenaikan.

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan berdasarkan data PT KAI pada 30 Juni 2023, jam 10:30 WIB sebanyak 1.285.141 orang telah gunakan angkutan kereta api. Adapun perhitungan tersebut mulai dari 23 Juni hingga 2 Juli 2023.

"Data ini merupakan data sementara (data dinamis), serta akan terus berubah / bertambah seiring dengan pembahuruan data," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/6/2023).

Adapun berdasarkan data KAI sementara terdapat sebanyak 140.163 penumpang KA jarak jauh pada 23Juni. Kemudian 140.579 penumpang pada 24 Juni, 158.584 penumpang pada 25 Juni.

Kemudian, pada 26 Juni terdapat 142.301 penumpang, 159.838 penumpang pada 27 Juni, 157.953 penumpang pada 28 Juni, lalu pada momen hari raya Idul Adha sebanyak 129.653 penumpang. Data dari tanggal 23 hingga 29 merupakan data tetap.