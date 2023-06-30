Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerbangan Bandung-Bali Chaos Gegara Bagasi Penumpang, Ini Penjelasan AirAsia

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:46 WIB
Penerbangan Bandung-Bali Chaos Gegara Bagasi Penumpang, Ini Penjelasan AirAsia
Penerbangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Manajemen Air Asia buka suara terkait penumpang pesawatnya rute Bandung-Denpasar QZ 753 yang mengalami kejadian tidak mengenakan lantaran adanya keterlambatan waktu terbang serta bagasi yang tertinggal.

Para penumpang tidak dapat mengambil bagasi yang dibawa. Sehingga menghambat penumpang dalam melakukan aktivas selanjutnya setelah tiba di Bandara.

Menajemen pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu yang terdampak oleh keterlambatan penerimaan bagasi pada penerbangan Indonesia.

Head of Brand and Communications Indonesia AirAsia, Mila Lubis mengatakan bahwa keterlambatan tersebut lantaran adanya kondisi cuaca dan untuk faktor keselamatan tetap terjaga.

"Maka untuk penerbangan, tim lapangan kami memutuskan untuk mengurangi beban pesawat dengan menurunkan sebagian bagasi penumpang," katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima, Jumat (30/6/2023).

Halaman:
1 2
