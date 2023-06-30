Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamax Turbo dan Dexlite Naik

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |22:06 WIB
Harga BBM Pertamax Turbo dan Dexlite Naik
Harga BBM Naik (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku, Sabtu (1/7/2023).

”Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman resmi di website peusahaan, Jumat (30/6/2023).

Pada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat BBM jenis Dexlite naik dari Rp12.900, menjadi Rp13.400 per liter.

Sementara itu di Provinsi Papua harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.900 naik menjadi Rp14.350 per liter.

