Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Naik per 1 Juli 2023, Berikut Daftarnya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |22:36 WIB
Harga BBM Pertamina Naik per 1 Juli 2023, Berikut Daftarnya
Harga BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku, Sabtu (1/7/2023).

Harga BBM Pertamina naik untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp 14.000 per liter dari sebelumnya Rp 13.600 perliter untuk wilayah Jabodetabek.

Kemudian harga BBM Pertamina Dex naik menjadi Rp13.550 per liter dari sebelumnya Rp13.250 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Lalu harga BBM Dexlite naik menjadi Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Rp 12.650 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite, Pertamax dan Pertamina BioSolar tidak mengalami perubahan.

Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per Sabtu (1/7/2023):

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement