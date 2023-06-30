Harga BBM Pertamina Naik per 1 Juli 2023, Berikut Daftarnya

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku, Sabtu (1/7/2023).

Harga BBM Pertamina naik untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp 14.000 per liter dari sebelumnya Rp 13.600 perliter untuk wilayah Jabodetabek.

Kemudian harga BBM Pertamina Dex naik menjadi Rp13.550 per liter dari sebelumnya Rp13.250 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Lalu harga BBM Dexlite naik menjadi Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Rp 12.650 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite, Pertamax dan Pertamina BioSolar tidak mengalami perubahan.

Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per Sabtu (1/7/2023):