Harga Pertamax Turbo Naik Rp400 Jadi Rp14.000 Mulai Besok 1 Juli, Pertamax dan Pertalite Jadi Segini

JAKARTA - Bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) mengalami kenaikan yang berlaku Sabtu (1/7/2023). Harga BBM Pertamina yang naik untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.

Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp 14.000 per liter dari sebelumnya Rp 13.600 perliter untuk wilayah Jabodetabek.

Kemudian harga BBM Pertamina Dex naik menjadi Rp13.550 per liter dari sebelumnya Rp13.250 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Lalu harga BBM Dexlite naik menjadi Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Rp 12.650 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite, Pertamax dan Pertamina BioSolar tidak mengalami perubahan.