Kepercayaan Investor Global Masih Tinggi di Bawah Kepimpinan Jokowi, Bahlil Beberkan Buktinya

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih sangat tinggi meskipun memasuki tahun politik.

"Sekalipun kita sekarang sudah masuk dalam tahun politik, trust global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sangat kuat sekali, saya baru balik dari Amerika soalnya," ungkap Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Menurutnya hal tersebut dibuktikan dengan foreign direct investment (FDI) Indonesia yang diperkirakan akan terus tumbuh.

"Untuk FDI kita itu betul akan tumbuh 19% ke atas bahkan di kuartal pertama itu tumbuh 20% lebih di kuartal pertama dan FDI ini di luar hulu migas di luar sektor keuangan," jelasnya.

Bahkan dalam siaran persnya, Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengakui bahwa FDI ke Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Di tahun 2023 dalam analisa IMF, FDI Indonesia akan tumbuh sekitar 19%.