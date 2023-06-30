Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepercayaan Investor Global Masih Tinggi di Bawah Kepimpinan Jokowi, Bahlil Beberkan Buktinya

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |23:07 WIB
Kepercayaan Investor Global Masih Tinggi di Bawah Kepimpinan Jokowi, Bahlil Beberkan Buktinya
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih sangat tinggi meskipun memasuki tahun politik.

"Sekalipun kita sekarang sudah masuk dalam tahun politik, trust global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sangat kuat sekali, saya baru balik dari Amerika soalnya," ungkap Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Menurutnya hal tersebut dibuktikan dengan foreign direct investment (FDI) Indonesia yang diperkirakan akan terus tumbuh.

"Untuk FDI kita itu betul akan tumbuh 19% ke atas bahkan di kuartal pertama itu tumbuh 20% lebih di kuartal pertama dan FDI ini di luar hulu migas di luar sektor keuangan," jelasnya.

Bahkan dalam siaran persnya, Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengakui bahwa FDI ke Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Di tahun 2023 dalam analisa IMF, FDI Indonesia akan tumbuh sekitar 19%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076860/lepas-jokowi-pulang-ke-solo-erick-thohir-dan-pak-bas-terima-kasih-pak-FN59BGdP3O.png
Lepas Jokowi Pulang ke Solo, Erick Thohir dan Pak Bas: Terima Kasih Pak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076512/5-fakta-investasi-di-era-jokowi-realisasi-rp9-117-triliun-dan-sektor-ini-paling-diminati-EK1PYVDol7.jpg
5 Fakta Investasi di Era Jokowi, Realisasi Rp9.117 Triliun dan Sektor Ini Paling Diminati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076589/perbandingan-harta-jokowi-dan-sby-usai-purna-tugas-jadi-presiden-10-tahun-K6BFhN5WDv.jpg
Perbandingan Harta Jokowi dan SBY Usai Purna Tugas Jadi Presiden 10 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement