UMKM Buruan Mengajukan, Bikin Qris BRI Tidak Ribet dan Enggak Ada Biaya Transaksi

BEKASI - Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) begitu dimanjakan oleh Bank BRI. Sebab, bank itu memberikan layanan pengajuan pembayaran nontunai atau Qris tanpa ribet dan enggak ada biaya transaksi.

Qris tanpa biaya transaksi itu memang hanya diprioritas untuk pelaku UMKM tanpa syarat khusus. Oleh karena itu, langkah BRI itu sebagai bentuk perhatian untuk para pelaku UMKM.

PGS (Pengganti Sementara) Pemimpin Cabang BRI Bekasi Juanda, Hendra Satya Darma mengatakan saat ini terus mendorong para pelaku UMKM mulai memaksimalkan transaksi nontunai. Jadi, untuk Qris untuk UMKM masih tahap edukasi yang membuat tidak ada biaya transaksi.

"Itu kami gratiskan sebagai langkah edukasi. Qris umum, biayanya 0,7 persen per transaksi," ucap Hendra Satya Darma beberapa waktu lalu.