Momen Pekerja Proyek Salat Idul Adha di IKN

JAKARTA - Ratusan pekerja proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melaksanakan beragam kegiatan di Hari Raya Idul Adha. Salah satunya pemotongan hewan kurban pertama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pekerja dapat tinggal secara nyaman di Kawasan HPK IKN. Oleh sebab itu, berbagai kegiatan keagamaan diselenggarakan di Masjid Al Ikhwan untuk meningkatkan semangat kerja sekaligus mensyukuri nikmat saat bekerja.

"Pelaksanaan salat Idul Adha 1444 H ini adalah yang pertama di IKN dan diikuti para pekerja konstruksi dan warga sekitar. Sekarang kawasan IKN makin menggeliat dan semarak, serta semakin hidup setelah beberapa waktu lalu dilaksanakan Nuzulul Quran di IKN," kata Iwan lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/6/2023).

Selepas melaksanakan ibadah salat ied, para pekerja konstruksi melakukan kegiatan ramah tamah dan makan bersama dengan Otorita IKN dan IWAPI. Selanjutnya, para pekerja juga memotong hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

"Alhamdulillah, semua penghuni IKN yang terdaftar dan panitia Idul Adha sudah mendapatkan daging kurban. Panitia juga menyumbangkan daging kurban sebanyak 100 kg ke Desa Sukaraja serta untuk prasmanan makan bersama di kantin HPK IKN,” sambungnya.