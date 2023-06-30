Kartu Kredit MNC Bank Beri Manfaat Maksimal untuk Libur Panjang, Berikut Promonya!

JAKARTA - MNC Bank menyiapkan program kartu kredit yang sangat bermanfaat untuk digunakan saat libur panjang pada momentum Idul Adha 1444 H.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank, Denny Setiawan Hanubrata mengatakan, era saat ini didominasi olehtransaksi non-tunai. Oleh karena itu, kartu kredit menjadi salah satu produk yang memainkan peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi, apalagi di momen libur panjang saat ini.

"Wah itu besar sekali perputarannya. Melalui program promosi kartu kredit, baik para pemilik usaha maupun konsumen kan bisa saling memiliki manfaat yang menguntungkan. Pemillik usaha senang karena produknya laku, konsumen juga senang karena mereka dapat harga diskon. Apalagi jika program promonya banyak, nasabah semakin suka karena mereka punya banyak varian promo untuk dipilih. Nah, itu yang kami lakukan pada Kartu Kredit MNC Bank,” ujarnya, Jumat (30/62023).

Bagi yang penasaran, rasakan sendiri manfaat dari promo Kartu Kredit MNC Bank:

1. Promo KopiKren, Beli Kopi Gratis Kopi

Pakai Kartu Kredit Motion MNC Bank berlogo Mastercard®️, nongkrong sambil nyeruput kopi bisa dapet bonus 2 kali Kopi senilai Rp50.000 di gerai Kopi Kren untuk makan di tempat (dine in) dan di bawa pulang (take away). Caranya, kamu cukup transaksi Rp150.000 (tidak termasuk ongkos kirim) dengan Kartu Kredit Motion MNC Bank. Periode promo sampai akhir tahun 2023.

2. Promo Makan di Twist N Go Café & Restaurant

Dapatkan diskon 20% menikmati hidangan di Twist N Go Café & Restaurant serta free upgrade dan upsize minuman sampai dengan 14 November 2023. Caranya mudah, gunakan metode pembayaran melalui semua jenis Kartu Kredit MNC Bank dengan minimum transaksi sebesar Rp100 ribu. Promo berlaku di Twist N Go PIK Golf Island, Twist N Go Summarecon Mall Serpong, Twist N Go Express BSD dan Twist N Go Express Mall BTM Bogor.

3. Promo XXI Freeday Movie

Hingga akhir tahun 2023, manfaatin promo “Freeday Movie” Buy 1 Get 1 Free pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, kamu bisa memanfaatkan pembelian 1 tiket gratis 1 tiket nonton setiap hari Jumat, (tidak berlaku di The Premier dan Imax). Promo berlaku di:

• Plaza Senayan XXI - Jakarta

• Puri XXI - Jakarta

• Kelapa Gading XXI - Jakarta

• Lotte Shopping Avenue XXI - Jakarta

• Setiabudi XXI - Jakarta

• Gandaria City XXI - Jakarta

• Djakarta Theater XXI - Jakarta

• Plaza Indonesia XXI - Jakarta

• Festival Citylink XXI - Bandung

• DP Mall XXI - Semarang

• Tunjungan 5 XXI - Surabaya

• Summarecon Mal Serpong XXI – Tangerang