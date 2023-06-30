Bazaar BRI Jadi Ajang Edukasi UMKM dan Konsumen Beralih Pembayaran Nontunai

BEKASI - Untuk mendorong kebiasaan baru dengan pola transaksi nontunai tidak hanya dibutuhkan peran pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saja, tetapi juga konsumen. Hal itu agar pola transaksi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak henti-hentinya memberikan edukasi untuk pelaku UMKM dan konsumen. Tujuannya agar mereka terbiasa dengan pola pembayaran nontunai.

BACA JUGA: Bank KB Bukopin Catat Kinerja Solid Sepanjang 2022

PGS (Pengganti Sementara) Pemimpin Cabang BRI Bekasi Juanda, Hendra Satya Darma mengatakan bazaar BRI yang kerap dilakukan memang hanya menerapkan pola pembayaran nontunai. Itu sebagai cara agar pola transaksi tersebut menjadi kebiasaan baru.

"Jadi, kenapa kami mengundang UMKM dan nasabah BRI dalam bazaar untuk terbiasa melakukan transaksi nontunai," ucap Hendra Satya Darma di Bekasi beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Intip Momen Sri Mulyani Salat Ied Bersama Cucu di Masjid Kantor DJP

Dia mengatakan bazaar BRI bukan hanya mengajak konsumen dan pelaku UMKM terbiasa dengan pola pembayaran itu. Namun, mereka juga dapat merasakan manfaatnya yang didapat dengan bertransaksi nontunai.