3 Indeks Wall Street Melesat, Nasdaq Catat Kinerja Terkuat dalam 40 Tahun

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street di akhir perdagangan minggu ini berada di zona hijau. Tiga indeks utama Wall Street menguat, di mana Nasdaq mencatat kenaikan terbesarnya dalam 40 tahun karena inflasi menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 285,18 poin atau 0,84% menjadi 34.407,60 poin. Indeks S&P 500 naik 53,94 poin atau 1,23% menjadi 4.450,38 poin. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 196,59 poin atau 1,45% menjadi 13.787,92 poin.

11 sektor industri pada indeks S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor teknologi memimpin dengan kenaikan 1,8%. Sedangkan Sektor Real Estat adalah yang terlemah, hanya naik 0,5%.

Untuk minggu ini, indeks S&P 500 bertambah 2,35%. Sementara Nasdaq bertambah 2,20% dan Dow naik 2,02%.

Pada kuartal tersebut, S&P 500 bertambah 8,3%, Nasdaq naik 12,8% dan Dow naik 3,4%.

Nasdaq mencatatkan kinerja paruh pertama terkuatnya dalam 40 tahun dengan kenaikan lebih dari 31%. Indeks Nasdaq 100 dari saham-saham teknologi terkemuka membual rekor kenaikan paruh pertama terbesarnya, menambahkan sekitar 39%.

Sementara itu, Apple Inc menembus angka kapitalisasi pasar USD3 triliun untuk pertama kalinya sejak Januari 2022 atau naik 2,3% menjadi USD193,97 per saham setelah mencapai rekor USD194,48.

Itu terangkat oleh meningkatnya selera terhadap saham pertumbuhan serta taruhan pembuat iPhone akan berhasil di pasar baru.

Investor pun bersemangat untuk hari terakhir kuartal kedua di tengah tanda-tanda pendinginan inflasi AS dari langkah-langkah yang diawasi ketat oleh Federal Reserve.

Laporan Departemen Perdagangan menunjukkan indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) naik 3,8% dibandingkan 4,3% pada April. Tidak termasuk makanan dan energi yang mudah berubah, indeks PCE inti naik 0,3% turun dari 0,4% di bulan sebelumnya.