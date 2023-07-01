Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Arsy Buana Travelindo (HAJI) Cetak Kenaikan Laba 180% Didorong Normalisasi Umroh dan Haji

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |12:16 WIB
Arsy Buana Travelindo (HAJI) Cetak Kenaikan Laba 180% Didorong Normalisasi Umroh dan Haji
Arsy Buana Travelindo Cetak Laba 2023. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ) membukukan pendapatan Rp181 miliar atau naik 77% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp102 miliar. Sejalan dengan itu, laba bersih HAJI meroket 180% menjadi Rp16 miliar dari Rp5,7 miliar.

Adapun kinerja impresif ini seiring normalisasi ibadah umrah dan haji di Arab Saudi. Tren ini pun diprediksi terus berlanjut sampai akhir 2023. Apalagi, ABT meraih pemesanan kamar haji pada Juni 2023 dengan pendapatan Rp 72 miliar.

Maka dari itu, manajemen ABT meyakini realisasi pendapatan 2023 bisa menembus Rp500 miliar atau di atas target Rp461 miliar dan naik dari realisasi 2022 sebesar Rp318 miliar.

Dengan margin laba bersih (net profit margin) 8%, laba bersih ABT tahun ini bisa mencapai Rp40 miliar, naik tajam dari tahun lalu Rp2,48 miliar.

Direktur Utama ABT Saipul Bahri menuturkan, hingga Mei 2023, perseroan memfasilitasi keberangkatan sekitar 3.500 jemaah umrah. Jumlah ini bakal terus bertambah sampai akhir tahun.

“Pada 29 Juli 2023, kami akan mulai melayani PPIU untuk memberangkatkan jemaah umrah ke Tanah Suci. Ini akan terus bergulir sampai tahun depan,” kata Saipul usai rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) 2023 di Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
