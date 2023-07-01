5 Fakta Impor KRL Baru, dari Negara Mana?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan mengimpor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Meski begitu, Luhut mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan mengimpor 3 rangkaian KRL baru atau train set kereta. Hal itu ditujukan untuk menutupi kekurangan rangkaian yang ada.

Berikut okezone merangkum fakta Impor KRL Baru, Sabtu (1/7/2023):

1. Pemerintah Tidak impor bekas

Pemerintah Indonesia memutuskan tidak mengimpor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas asal Jepang.

Meski begitu, pemerintah akan tetap mendatangkan rangkaian kereta yang baru diproduksi dari negara asing.