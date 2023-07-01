Harga Terbaru BBM Shell per 1 Juli 2023, Semua Naik!

JAKARTA - Shell Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di awal bulan Juli 2023. Harga BBM Shell seperti Shell Super naik dari Rp12.630 menjadi Rp12.920.
Kemudian Shell V-Power yang sebelumnya Rp13.400 naik menjadi Rp13.780 per liter. Lalu V-Power Diesel Rp13.290 menjadi Rp13.590 per liter.
Tidak hanya Shell, PT Pertamina (Persero) juga melakukan kenaikan harga pada BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo dan Dexlite.
Berikut daftar lengkap harga BBM Shell yang naik Sabtu (1/7/2023):
Jakarta
Shell Super Rp12.630 naik jadi Rp12.920.
Shell V-Power Rp13.400 naik jadi Rp13.780.
Shell V-Power Diesel Rp13.290 naik jadi Rp13.590.
Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 naik jadi Rp14.120.
