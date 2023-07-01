Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Terbaru BBM Shell per 1 Juli 2023, Semua Naik!

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |07:03 WIB
Harga Terbaru BBM Shell per 1 Juli 2023, Semua Naik!
Harga Terbaru BBM Shell per 1 Juli 2023. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Shell Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di awal bulan Juli 2023. Harga BBM Shell seperti Shell Super naik dari Rp12.630 menjadi Rp12.920.

Kemudian Shell V-Power yang sebelumnya Rp13.400 naik menjadi Rp13.780 per liter. Lalu V-Power Diesel Rp13.290 menjadi Rp13.590 per liter.

Tidak hanya Shell, PT Pertamina (Persero) juga melakukan kenaikan harga pada BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo dan Dexlite.

Berikut daftar lengkap harga BBM Shell yang naik Sabtu (1/7/2023):

Jakarta

Shell Super Rp12.630 naik jadi Rp12.920.

Shell V-Power Rp13.400 naik jadi Rp13.780.

Shell V-Power Diesel Rp13.290 naik jadi Rp13.590.

Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 naik jadi Rp14.120.

Banten

Shell Super Rp12.630 naik jadi Rp12.920.

Shell V-Power Rp13.400 naik jadi Rp13.780.

Shell V-Power Diesel Rp13.290 naik jadi Rp13.590.

Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 naik jadi Rp14.120.

Jawa Barat

Shell Super Rp12.630 naik jadi Rp12.920.

Shell V-Power Rp13.400 naik jadi Rp13.780.

Shell V-Power Diesel Rp13.290 naik jadi Rp13.590.

Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 naik jadi Rp14.120.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement