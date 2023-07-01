Perbandingan Kenaikan Harga BBM Pertamina dengan Shell, Lebih Murah Mana?

JAKARTA - Pertamina dan Shell melakukan kenaikan harga BBM mulai hari ini atau di awal Juli 2023. Mayoritas produk bensin yang dijual naik, seperti Pertamax Turbo, Shell Super hingga Pertamina Dex.

Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Okezone pun merangkum perbandingan harga BBM non subsidi Pertamina dengan Shell Indonesia, Sabtu (1/7/2023):

Harga BBM Shell di Jakarta

Shell Super Rp12.630 naik jadi Rp12.920.

Shell V-Power Rp13.400 naik jadi Rp13.780.

Shell V-Power Diesel Rp13.290 naik jadi Rp13.590.

Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 naik jadi Rp14.120.