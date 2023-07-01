Ayo Buruan Daftar! Kartu Prakerja Gelombang 56 Sudah Dibuka

JAKARTA - Program Kartu Prakerja gelombang 56 sudah dibuka. Bagi peserta yang kemarin gagal lolos dan belom mencoba di gelombang 55 bisa segera mendaftarkan diri.

"Udah dibuka loh Sob (Gelombang 56). Udah klik "Gabung Gelombang" belum?" tulis Prakerja dikutip dari Instagram, Sabtu (1/7/2023).

Manajemen Kartu Prakerja pun meminta para calon peserta untuk segera daftarkan diri secara mandiri www.prakerja.go.id.

"Yuk langsung gerak cepat masuk ke dashboard sekarang buat gabung di Gelombang 56 ini! Buat kamu yang belum daftar, langsung daftar sekarang secara mandiri di www.prakerja.go.id supaya #JadiBisa gabung juga!" tulis Prakerja.

Sebagai informasi, Program Kartu Prakerja telah diimplementasikan di 514 kabupaten/kota serta ditargetkan menjangkau 1 juta peserta dengan total anggaran Rp4,37 triliun. Namun dalam merealisasikan dijumpai banyak tantangan dalam pelaksanaannya.

Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari menilai, setiap program pemerintah pasti tersedia celah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, tidak terkecuali Prakerja.

BACA JUGA: Program Kartu Prakerja Bikin Kualitas Tenaga Kerja RI Meningkat

Penyalahgunaan program seperti joki tes Prakerja oleh oknum menjadi salah satu kendala yang dialami Pemerintah untuk menyebarluaskan manfaat Prakerja kepada masyarakat.

Saat ini, Manajemen Pelaksana Prakerja hanya mampu untuk meminimalisir kemungkinan serta berusaha untuk menutupi celah tersebut dengan memanfaatkan sistem keamanan menggunakan teknologi Face Recognition atau Biometrik Wajah, serta otorisasi kode melalui nomor telepon peserta.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi tim Prakerja yakni adanya keterbatasan akses digital di 16 daerah di wilayah Papua. Kurang meratanya digitalisasi tersebut membuat Prakerja belum mampu menjangkau masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut.