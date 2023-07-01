Daftar Bansos yang Cair di Juli 2023, Berikut Cara Cek Penerimanya

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) masih ada yang cair di bulan ini. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pemerintah pusat sebesar Rp366,2 triliun memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Angka ini mencapai 51,2% dari target realisasi BPP melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L.

"Melalui belanja K/L, antara lain untuk, yang pertama, bantuan sosial dan UMKM. Program Keluarga Harapan sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta KPM," ungkap Sri Mulyani.

Selanjutnya Kartu Sembako Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, PBI JKN Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa, dan bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp365,6 miliar untuk 69.021 unit ekuivalen, bantuan alsintan Rp163,2 miliar sejumlah 120 traktor dan 100 cultivator.

Juga termasuk bantuan ternak Rp57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.

"Untuk pendidikan antara lain program Indonesia Pintar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) Rp5,1 triliun untuk 4,3 juta siswa, dan BOPTN sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN," jelas Sri Mulyani.

Berikut daftar bansos yang cair di Juli 2023:

1. PKH

Nominal Bansos PKH berbeda-beda ini dikarenakan data KPM yang berbeda-beda. Seperti KPM yang memiliki anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan anggota keluarga yang lumpuh atau cacat.

- Ibu hamil dan masa selama nifas Rp3.000.000 dalam 4 tahap

- Balita dan anak usia dini 0-6 tahun Rp3.000.000 dalam 4 tahap

- Anak Sekolah SD sederajat Rp900.000 dalam 4 tahap

- Anak Sekolah SMP sederajat Rp1.500.000 dalam 4 tahap

- Anak Sekolah SMA sederajat Rp2.000.000 dalam 4 tahap

- Lansia usia 60 tahun Rp2.400.000 dalam 4 tahap

- Disabilitas berat Rp2.400.000 dalam 4 tahap

2. Bansos Pangan

Bansos pangan akan terus dilanjutkan pemerintah. Bansos pangan ini berupa berupa beras, ayam dan telur dengan total Rp8,2 triliun.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat akan mendapatkan Rp200.000.

3. Bantuan Pendidikan

Pemerintah juga membantu keluarga tidak mampu 96,8 juta untuk dapat memperoleh akses kesehatan melalui Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) biaya yang dikeluarkan adalah Rp46,5 triliun.