Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Biaya Pembuatan Kapal Titanic yang Tenggelam karena Menabrak Gunung Es

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |08:26 WIB
Ternyata Segini Biaya Pembuatan Kapal Titanic yang Tenggelam karena Menabrak Gunung Es
Ilustrasi (Foto:Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata segini biaya pembuatan kapal Titanic yang tenggelam karena menabrak gunung es. Seperti diketahui,RMS merupakan kapal terbesar dan termewah hadir pada awal abad ke-20.

Sayangnya, kapal yang mengangkut 2.200 orang pada pelayaran perdananya dari Southampton-Inggris ke New York-Amerika Serikat harus mengalami kejadian tragis. Kapal tersebut menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara menyebabkan kerusakan parah di lambung kapal.

Kurang dari tiga jam, kapal mewah tersebut akhirnya tenggelam di dalamnya lautan Atlantik yang dingin.

Ternyata segini biaya pembuatan kapal Titanic yang tenggelam karena menabrak gunung es kurang lebih USD 7,5 juta atau sekitar Rp113.113.875.000 jika dikonversikan dengan kurs saat ini Rp15.081 per dolar. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163209/kapal-2LRv_large.jpg
Tarif Penyeberangan Bakal Naik demi Keselamatan Kapal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160754/kapal_terbalik_di_bali-A5HZ_large.jpg
Menhub Ungkap Kronologi Kapal Fastboat Terbalik di Perairan Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3159022/pelabuhan-dfjk_large.jpg
Manifest Penumpang Kapal Disorot, ASDP Integrasikan Data dengan Dukcapil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155082/kmp_nunu_tenggelam-FXk5_large.jpg
Menhub: Bangkai KMP Tunu Ditemukan dalam Posisi Terbalik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144698/kapal-kfVT_large.jpg
Ini Permintaan Pengusaha Penyeberangan soal Diskon Tiket Kapal Laut 50 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement