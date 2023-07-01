Ternyata Segini Biaya Pembuatan Kapal Titanic yang Tenggelam karena Menabrak Gunung Es

JAKARTA- Ternyata segini biaya pembuatan kapal Titanic yang tenggelam karena menabrak gunung es. Seperti diketahui,RMS merupakan kapal terbesar dan termewah hadir pada awal abad ke-20.

Sayangnya, kapal yang mengangkut 2.200 orang pada pelayaran perdananya dari Southampton-Inggris ke New York-Amerika Serikat harus mengalami kejadian tragis. Kapal tersebut menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara menyebabkan kerusakan parah di lambung kapal.

Kurang dari tiga jam, kapal mewah tersebut akhirnya tenggelam di dalamnya lautan Atlantik yang dingin.

Ternyata segini biaya pembuatan kapal Titanic yang tenggelam karena menabrak gunung es kurang lebih USD 7,5 juta atau sekitar Rp113.113.875.000 jika dikonversikan dengan kurs saat ini Rp15.081 per dolar.