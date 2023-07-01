Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Laju Inflasi Melambat, Harga Minyak Mentah Langsung Naik

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |09:05 WIB
Laju Inflasi Melambat, Harga Minyak Mentah Langsung Naik
Harga Minyak Naik. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak mentah berjangka menguat pada akhir perdagangan Jumat. Hal ini karena berkurangnya tekanan inflasi di Amerika Serikat dan meningkatnya sentimen risiko di pasar.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTIN) untuk pengiriman Agustus naik USD0,78 atau 1,12% menjadi USD70,64 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus terangkat USD0,56 atau 0,75% menjadi USD74,90 per barel di London ICE Futures Exchange.

Untuk hari ini, harga minyak mentah didukung laporan Departemen Perdagangan AS yang menunjukkan kenaikan inflasi tahunan bulan lalu pada laju paling lambat dalam dua tahun.

Menurut data Biro Analisis Ekonomi AS, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi AS tumbuh 3,8% tahun ke tahun pada Mei atau lebih rendah dari perkiraan konsensus 3,8% dan 4,3% di bulan sebelumnya.

WTI membukukan penurunan kuartalan kedua berturut-turut, turun sekitar 6,5% dalam tiga bulan terakhir. Sedangkan Brent dalam tiga bulan hingga akhir Juni, kontrak Brent merosot 6,0%.

Halaman:
1 2
