Update Terbaru Harga BBM Vivo yang Naik per 1 Juli 2023

JAKARTA - Vivo Energy Indonesia melakukan penyesuaian harga bensin per 1 Juli 2023. Hanya BBM Revvo 90 yang tidak naik alias tetap dijual Rp11.200

Berdasarkan pantauan Okezone, Sabtu (1/7/2023), harga BBM Vivo mengalami kenaikan untuk Revvo 92 dan 95. BBM Revvo 92 naik dari Rp12.400 menjadi Rp12.700 per liter.

Sedangkan BBM Revvo 95 naik dari Rp13.200 per liter menjadi Rp13.580.

Pada bulan sebelumnya atau Juni 2023, harga BBM Vivo mengalami penurunan. Seperti Revvo 90 turun dari Rp11.800 menjadi Rp11.200.

Kemudian Revvo 92 dari Rp13.926 turun menjadi Rp12.400. Begitu juga dengan Revvo 95 dari Rp14.651 turun menjadi Rp13.200 per liter.