HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Tak Mau Freeport Terus Tipu Indonesia

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |08:44 WIB
Bahlil Tak Mau Freeport Terus Tipu Indonesia
Menteri Bahlil Ogah Ditipu Terus oleh Freeport. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mewajibkan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral logam (smelter) konsentrat di Papua. Ini merupakan syarat untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kita minta harus ada smelter satu di Papua. Kenapa? Itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus," ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sabtu (1/7/2023).

Namun Bahlil belum bisa memastikan lokasi pasti dari pendirian smelter konsentrat tersebut. Ia pun menyebutkan beberapa daerah yang memungkinkan untuk pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan, seperti Fakfak, Papua Barat ataupun Timika, Papua Tengah.

Nantinya penentuan lokasi pembangunan smelter akan ditentukan berdasarkan hasil feasibility study (FS) atau studi kelayakan yang saat ini masih diproses.

"Nanti kita lihat FS-nya, FS-nya kan belum. Boleh di Timika, boleh di mana saja. Boleh di Fakfak. Tapi kita belum khususkan di mana," ucap Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, Freeport sudah mengajukan perpanjangan izin untuk beroperasi setelah 2041. Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas detail terkiat perpanjangan izin terutama dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara.

Salah satu syarat yang diminta pemerintah kepada Freeport adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10% atau menjadi 61%.

Halaman:
1 2
