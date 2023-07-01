Peserta Lolos Kartu Prakerja Gelombang 56 Dapat Insentif Rp4,2 Juta

JAKARTA - Program Kartu Prakerja 2023 menerapkan Skema Normal. Selain insentif yang lumayan, peserta yang lolos pendaftaran Kartu Prakerja bisa mendapatkan pelatihan langsung sehingga ilmu yang didapat bisa segera diimplementasikan.

Adapun besaran bantuan yang akan diterima peserta, yakni senilai Rp4,2 juta per individu. Rincianya untuk bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali.

Kemudian insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Program Kartu Prakerja pun sudah memasuki gelombang 56. Bagi peserta yang sudah mengisi data bisa langsung gerak cepat masuk ke dashboard untuk gabung di Gelombang 56 ini.

"Buat kamu yang belum daftar, langsung daftar sekarang secara mandiri di www.prakerja.go.id supaya #JadiBisa gabung juga!" tulis Prakerja dikutip dari Instagram, Sabtu (1/7/2023).

Berikut ini cara daftar Kartu Prakerja Gelombang 56:

1. Sementara itu, berikut ini cara mendaftar program Kartu Prakerja.

2. Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id.

3. Klik 'Login' atau Masuk dengan mengisikan e-mail dan password.