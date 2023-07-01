Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Ikan Laut Shisamo Begitu Mahal?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |11:57 WIB
Kenapa Ikan Laut Shisamo Begitu Mahal?
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Kenapa ikan laut Shisamo begitu mahal menarik untuk diulas. Diketahui, Rayyanza memakan ikan Shisamo. Ini merupakan ikan yang sedang populer, yang sangat sarat dengan nutrisi.

Ukurannya juga cukup mungil, yakni dengan panjang sekitar 15 cm, sehingga bisa dengan nyaman dikonsumsi oleh anak-anak.

Apa alasan kenapa ikan laut Shisamo begitu mahal dikarenakan produksinya yang cukup jauh dari Indonesia.

Spesies ikan musim gugur Jepang ini hanya dapat ditemukan di sepanjang Pantai Pasifik Hokkaido, dan tangkapan kecil serta rasa yang lembut membuatnya sangat dihargai. Shishamo ditangkap selama musim gugur di muara sungai ketika mereka ingin bertelur. Karena kondisi pembawa telurnya, dan jarang ditemukan maka ikan ini sangat mahal.

Ikan ini banyak dijual secara online dengan harga yang berbeda-beda tergantung gram. Di e-commerce, kisaran harganya per 500 gram ikan shisamo mencapai Rp70.000.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/320/3145256/penangkapan_ikan_ilegal-5iW1_large.jpg
Uang Negara Terselamatkan Rp13 Triliun dari Penangkapan Ikan Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099588/stok-dan-harga-ikan-stabil-jelang-penghujung-2024-bx81Ge1O8q.jpg
Stok dan Harga Ikan Stabil Jelang Penghujung 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030153/produksi-perikanan-indonesia-25-juta-ton-terbesar-di-dunia-Ui9fZAZqv0.jpg
Produksi Perikanan Indonesia 25 Juta Ton, Terbesar di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/320/2997377/ri-raja-ikan-tuna-dunia-eWZ6Ug2LPs.jpg
RI Raja Ikan Tuna Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/320/2994471/stok-ikan-capai-68-ribu-ton-cukup-untuk-lebaran-2024-l08sVWCGN7.jpg
Stok Ikan Capai 68 Ribu Ton, Cukup untuk Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/320/2937544/terungkap-ada-maling-ikan-di-laut-indonesia-rumah-di-pik-punya-80-kapal-NsPxqApOmm.jpg
Terungkap! Ada Maling Ikan di Laut Indonesia, Rumah di PIK Punya 80 Kapal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement