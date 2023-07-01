Kenapa Ikan Laut Shisamo Begitu Mahal?

JAKARTA- Kenapa ikan laut Shisamo begitu mahal menarik untuk diulas. Diketahui, Rayyanza memakan ikan Shisamo. Ini merupakan ikan yang sedang populer, yang sangat sarat dengan nutrisi.

Ukurannya juga cukup mungil, yakni dengan panjang sekitar 15 cm, sehingga bisa dengan nyaman dikonsumsi oleh anak-anak.

Apa alasan kenapa ikan laut Shisamo begitu mahal dikarenakan produksinya yang cukup jauh dari Indonesia.

Spesies ikan musim gugur Jepang ini hanya dapat ditemukan di sepanjang Pantai Pasifik Hokkaido, dan tangkapan kecil serta rasa yang lembut membuatnya sangat dihargai. Shishamo ditangkap selama musim gugur di muara sungai ketika mereka ingin bertelur. Karena kondisi pembawa telurnya, dan jarang ditemukan maka ikan ini sangat mahal.

Ikan ini banyak dijual secara online dengan harga yang berbeda-beda tergantung gram. Di e-commerce, kisaran harganya per 500 gram ikan shisamo mencapai Rp70.000.