Viral Domba Garut Seharga Rp400 Juta, Bulu hingga Tanduknya Bikin Takjub

JAKARTA - Viral video memperlihatkan seekor domba Garut seharga Rp400 juta . Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @gxid100 yang berdurasi 17 detik tersebut memperlihatkan seekor domba.

Domba seharga Rp400 juta memang memiliki penampilan yang tidak main-main. Bulunya putih bersih dan wajahnya disebut tampan.

Tak hanya itu, gayanya terlihat elegan bak sultan berbeda dengan domba pada umumnya dengan tanduk yang memukau. Tak hanya itu, gayanya juga elegan bak sultan dengan tanduk yang memukau.

Dalam video tersebut disertakan sebuah tulisan “Domba Garut harga 400 JT”.

Domba yang dihargai Rp400 juta tersebut diketahui merupakan domba yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Memiliki bulu putih yang bersih pantas saja dihargai dengan harga yang fantastis.

Bulunya halus terurai dengan tanduk melengkung yang gagah dan kuat. Sekilas memang tampak biasa saja, namun saat diamati domba tersebut benar-benar bersih dan terawat bak domba Sultan.

Sebagai informasi, domba Garut merupakan salah satu domba yang istimewa, sehingga memiliki harga yang jual yang sangat tinggi.