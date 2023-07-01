Alasan Kenapa Magang Kerja di Luar Negeri Diminati, Gajinya Besar!

Alasan Kenapa Mahasiswa Mau Magang di Luar Negeri. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bisa magang ke luar negeri menjadi pilihan dengan harapan bisa segera mendapat kerja saat lulus kuliah. Namun ternyata program magang ini dimanfaatkan oleh oknum sehingga menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Lantas kenapa magang kerja ke luar negeri diminati?

Menurut Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto ada tawaran gaji yang besar dari luar negeri di tengah sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri.

“Ada gap antara iming-iming gaji besar di luar negeri dan sulitnya mencari kerja di dalam negeri sehingga banyak yang tergiur untuk magang padahal melalui proses yang non-prosedural,” kata Hariyanto.

Sementara itu, seorang yang pernah magang bekerja di Jepang, Denny Cahyadi mengaku alasan merantau ke luar negeri tidak lepas dari sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri.

“Saya melihat banyak mahasiswa yang telah lulus tapi sulit cari kerja. Makanya berpikir cari jalan keluar dengan berbagai macam cari," ujarnya.

"Ini dilematis, tapi sebenarnya tuntutan hidup saja,” kata pria yang bekerja di pengelolaan plat logam saat di Jepang kepada wartawan Halbert Chaniago.