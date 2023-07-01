Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Kenapa Magang Kerja di Luar Negeri Diminati, Gajinya Besar!

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |15:05 WIB
Alasan Kenapa Magang Kerja di Luar Negeri Diminati, Gajinya Besar!
Alasan Kenapa Mahasiswa Mau Magang di Luar Negeri. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bisa magang ke luar negeri menjadi pilihan dengan harapan bisa segera mendapat kerja saat lulus kuliah. Namun ternyata program magang ini dimanfaatkan oleh oknum sehingga menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Lantas kenapa magang kerja ke luar negeri diminati?

Menurut Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto ada tawaran gaji yang besar dari luar negeri di tengah sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri.

“Ada gap antara iming-iming gaji besar di luar negeri dan sulitnya mencari kerja di dalam negeri sehingga banyak yang tergiur untuk magang padahal melalui proses yang non-prosedural,” kata Hariyanto.

Sementara itu, seorang yang pernah magang bekerja di Jepang, Denny Cahyadi mengaku alasan merantau ke luar negeri tidak lepas dari sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri.

“Saya melihat banyak mahasiswa yang telah lulus tapi sulit cari kerja. Makanya berpikir cari jalan keluar dengan berbagai macam cari," ujarnya.

"Ini dilematis, tapi sebenarnya tuntutan hidup saja,” kata pria yang bekerja di pengelolaan plat logam saat di Jepang kepada wartawan Halbert Chaniago.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169270/kerja-Vbnw_large.jpg
Ini Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Tak Ada Lagi Batas Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166947/said_iqbal-rEnf_large.jpg
Bos Buruh Merapat ke Istana, Tagih 6 Tuntutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163629/wamenaker-0d6C_large.jpg
Parah, Wamenaker Temukan Pekerja yang Magang 9 Tahun di Cikarang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement