164 Ribu Kendaraan Sudah Kembali ke Jabotabek pada H+1 Libur Idul Adha

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 164.128 kendaraan sudah kembali ke Jabotabek sehari setelah Hari Raya Idul Adha 1444H/2023.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Oktaviana mengatakan, ini merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

"Total volume lalin yang masuk ke wilayah Jabotabek ini naik 19,81% jika dibandingkan lalin normal," ungkap Lisye dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/7/2023).

Lisye menambahkan, untuk distribusi lalu lintas masuk ke Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 78.791 kendaraan (48,01%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 45.683 kendaraan (27,83%) dari arah Barat (Merak), dan 39.654 kendaraan (24,16%) dari arah Selatan (Puncak).

Lisye juga menyebutkan sehari setelah Hari Raya Idul Adha persentase lalu lintas yang masuk ke Jabotabek tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan lalin yang keluar Jabotabek.

"Namun untuk lalin ke luar Jabotabek juga masih ada peningkatan, tercatat sebanyak 171.470 kendaraan keluar Jabotabek, meningkat sebesar 10,61% dari lalu lintas normal," jelasnya.