Produktivitas Udang Vaname Digeber Pakai Sistem Aquakultur

JAKARTA - Pemerintah mengejar target produksi udang 2 juta ton tahun depan. Berbagai upaya dilakukan agar produktivitas udang dalam negeri bisa ditingkatkan.

"Saya ingin mengejar target yang diberikan oleh pemerintah. Pada waktu saya diangkat menjadi Menteri KP itu ada satu target di 2024 mencapai produksi udang nasional dua juta ton," ujar Menteri KKP Wahyu Trenggono dikutip, Sabtu (1/7/2023).

Salah satu jenis udang yang dikembangkan adalah udang vaname. Budidaya udang vaname dengan sistem aquakultur kini membuahkan hasil.

"Ini panen perdana yang merupakan investasi tambak udang vaname di Aceh Timur, yang mana hasilnya sangat memuaskan, " ujar Pejabat Bupati Aceh Timur Mahyuddin saat melakukan panen raya udang vaname hasil budidaya dengan sistem aquakultur.

Bupati menjelaskan untuk bisa memanen udang tersebut, membutuhkan waktu sekitar 100 hari. Hasil panen yang didapat yakni sebanyak 9 ton untuk setiap kolamnya.

Kawasan tambak terdiri tersebut dari 12 petak kolam dengan luasan masing-masing 2.500 meter persegi, tambak juga dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (Ipal) dan tandon air.

"Ini merupakan panen perdana, dari panen parsial awal kita ikuti dengan jumlah 8,5 ton. Kemudian panen parsial kedua yakni 10,5 ton. Diharapkan panen perdana ini bisa mencapai 57 ton, dari jumlah benur yang ditabur sebanyak 3,2 juta, " jelas dia.

Klaster tambak tersebut dibangun untuk meningkatkan produktivitas, sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan naik. Pihaknya menargetkan indeks kesejahteraannya meningkat hingga mencapai 140.

Dia berharap masyarakat dapat menyerap ilmu budidaya udang vaname. Apalagi Aceh Timur merupakan wilayah pesisir dengan jumlah lahan tambak yang luas.

