Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Minta Penerima BLBI Diperiksa dari Anak, Cucu hingga Cicit

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |22:54 WIB
DPR Minta Penerima BLBI Diperiksa dari Anak, Cucu hingga Cicit
Satgas BLBI Harus Periksa Penerima Bantuan dari Anak hingga Cucu. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI meminta Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menelusuri tiga tingkat keturunan dari penerima BLBI.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, waktu Satgas BLBI yang hanya tinggal 5 bulan lagi sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021.

“Apa yang diharapkan? Kalau mau Satgas BLBI memberlakukan (pemeriksaan) tiga turunan tingkat dari para penerima BLBI tersebut dari anak, cucu, cicit. Dari mana? dari KTP, NPWP, Paspor dan Rekening,” ujar Kamrussamad dalam diskusi Indonesian Journalist of Law (IJL) di Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Kamrussamad masih mempertanyakan mengapa Satgas BLBI tidak mengambil tindakan tegas kepada pemilik Bank Tamara (Tamara Center) Lidia Muchtar dan Atang Latief. Padahal Satgas BLBI sudah memanggil kedua orang ini pada 30 Maret 2023 lalu.

Menurut dia, jika seluruh dokumen yang diterbitkan oleh negara, yang berkaitan dengan penerima BLBI dalam hal ini Lidya san Atang harus betul-betul dilihat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116946/menteri_ara-7gWF_large.jpg
Prabowo Bidik Lahan Eks BLBI untuk Bangun Rumah MBR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083454/aset-blbi-bakal-dibangun-program-3-juta-rumah-4wZkiNRBXE.jpeg
Aset BLBI Bakal Dibangun Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/470/3072542/satgas-blbi-sita-3-tanah-debitur-senilai-rp105-miliar-ini-pemiliknya-tgXcQxrBTn.jpg
Satgas BLBI Sita 3 Tanah Debitur Senilai Rp105 Miliar, Ini Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062109/7-fakta-buronan-blbi-marimutu-sinivasan-ditangkap-hingga-punya-utang-hampir-rp100-triliun-WGx8HUYaLi.png
7 Fakta Buronan BLBI Marimutu Sinivasan Ditangkap hingga Punya Utang Hampir Rp100 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061076/utang-marimutu-sinivasan-bos-texmaco-ke-negara-hampir-rp100-triliun-eAlXNUyZ9W.jpeg
Utang Marimutu Sinivasan Bos Texmaco ke Negara Hampir Rp100 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3060953/detik-detik-penangkapan-buronan-blbi-bos-texmaco-marimutu-sinivasan-Cq6PcUbaCS.png
Detik-Detik Penangkapan Buronan BLBI Bos Texmaco Marimutu Sinivasan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement